В России расследуют причины аварийной посадки самолета Ту-154

ЧП едва не обернулось крушением.

Пассажирский лайнер, на борту которого было 72 пассажира и девять членов экипажа, летел из Якутска в Москву. На высоте 10 тысяч метров у крылатой машины отказали сразу три генератора и система навигации.

Пилотам пришлось сажать огромный лайнер практически «вслепую» на военном аэродроме вблизи сибирского поселка Ижма. Эта вертолетная площадка абсолютно не предназначена для приема такого типа самолетов. Ту-154 выехал за полосу на 200 метров в лес.

Никто не пострадал. Все пассажиры доставлены в Москву.