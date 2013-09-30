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В результате лобового столкновения в Крупском районе погибла семья с ребенком

30 сентября 2013 14:04
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Новости Беларуси. Прошедшие выходные выдались в регионе чрезвычайно аварийными. В сводках автоинспекторов – 10 крупных ДТП. Жертвами аварий стали четыре человека. Ужасная трагедия произошла в Крупском районе. На Брестской трассе в результате лобового столкновения легкового авто и фуры погибла семья с ребенком.

Авария произошла возле деревни Плиса. По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем «Suzuki» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. В результате водитель, а также пассажиры (11-летний сын и 36-летний мужчина) от полученных ранений скончались на месте происшествия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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