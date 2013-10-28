В результате аварии на автодороге Минск-Молодечно-Нарочь погибла женщина. Госавтоинспекция ищет виновника происшествия

Новости Беларуси. «Внимание! Розыск!» На 66 километре автодороги Минск-Молодечно-Нарочь, недалеко от деревни Загорск Молодечненского района, в результате ДТП погибла 35-летняя женщина.

Авария произошла в темное время суток, на неосвещенных участках дороги. На погибшей отсутствовали светоотражающие элементы. Вероятнее всего, женщина попала под колеса грузовика, водитель которого мог и не предполагать, что стал виновником происшествия.

Госавтоинспекция Минской области обращается к гражданам: кому что-либо известно об обстоятельствах трагедии, сообщить по телефонам 8-017-229-06-14, 8-017-229-04-77, 8-029-509-42-44. Конфиденциальность гарантирована, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.