В Пуховичском районе столкнулись два легковых автомобиля: сильно пострадала 35-летняя женщина

Новости Беларуси. Крупная авария в Пуховичском районе: столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей — 35-летняя женщина — сильно пострадала. Она оказалась заблокированной в своей машине. Оставить авто ей помогали спасатели. С многочисленными травмами пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Стало известно, что на автомобиле, которым управляла женщина, были установлены летние шины.

Сотрудники ГАИ напоминают, что с 16 января использования зимних шин обязательно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.