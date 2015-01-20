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В Пуховичском районе столкнулись два легковых автомобиля: сильно пострадала 35-летняя женщина

20 января 2015 14:52
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Новости Беларуси. Крупная авария в Пуховичском районе: столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей — 35-летняя женщина — сильно пострадала. Она оказалась заблокированной в своей машине. Оставить авто ей помогали спасатели. С многочисленными травмами пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Стало известно, что на автомобиле, которым управляла женщина, были установлены летние шины.

Сотрудники ГАИ напоминают, что с 16 января использования зимних шин обязательно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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