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В Польше введены новые правила дорожного движения

04 января 2011 13:04
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На дорогах страны появилось больше контролеров.

В частности теперь выписать штраф нарушителям могут не только сотрудники полиции, но и транспортной инспекции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нововведения коснулись и скоростных режимов. Так максимум при движении на магистралях увеличен до 140 километров в час, на загородных дорогах — до 120.

В этой связи дипломаты генконсульства Беларуси в Белостоке призывают белорусских туристов, планирующих поездки в страны ЕС, внимательно ознакомиться с новыми правилами дорожного движения.

# авто

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