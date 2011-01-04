В Польше введены новые правила дорожного движения

На дорогах страны появилось больше контролеров.

В частности теперь выписать штраф нарушителям могут не только сотрудники полиции, но и транспортной инспекции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нововведения коснулись и скоростных режимов. Так максимум при движении на магистралях увеличен до 140 километров в час, на загородных дорогах — до 120.

В этой связи дипломаты генконсульства Беларуси в Белостоке призывают белорусских туристов, планирующих поездки в страны ЕС, внимательно ознакомиться с новыми правилами дорожного движения.