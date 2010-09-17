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В Польше установлены личности всех погибших в автоаварии под Белостоком

17 сентября 2010 18:06
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Сегодня в Гродно доставят тела четверых наших соотечественников.

Тело ещё одной гражданки Беларуси будет привезено в Солигорск завтра. Об этом нам сообщили в посольстве Беларуси в Польше.

Напомним, авария произошла 15 сентября. Один из двух белорусских автобусов пошёл на обгон и столкнулся с грузовиком. В результате лобового удара фуру отбросило, и она на всей скорости врезалась во второй белорусский автобус.

Трагедия унесла жизни пятерых белорусов. Ещё двое наших соотечественников до сих пор находятся в воеводской больнице Белостока.

# Аварии # авто

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