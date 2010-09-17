В Польше установлены личности всех погибших в автоаварии под Белостоком

Сегодня в Гродно доставят тела четверых наших соотечественников.

Тело ещё одной гражданки Беларуси будет привезено в Солигорск завтра. Об этом нам сообщили в посольстве Беларуси в Польше.

Напомним, авария произошла 15 сентября. Один из двух белорусских автобусов пошёл на обгон и столкнулся с грузовиком. В результате лобового удара фуру отбросило, и она на всей скорости врезалась во второй белорусский автобус.

Трагедия унесла жизни пятерых белорусов. Ещё двое наших соотечественников до сих пор находятся в воеводской больнице Белостока.