В Польше разбился автобус с юношеской спортивной командой. 16 человек пострадали

Новости Польши. В момент ЧП в салоне автобуса находились 19 человек, 16 из них пострадали. Состояние четверых врачи оценивают как тяжелое. Детей доставили в больницу вертолетами.

По неустановленным пока причинам, столкновение автобуса с легковым автомобилем произошло у города Лодзь, после чего он съехал на обочину и опрокинулся.

Всего несколько дней назад в швейцарском тоннеле разбился автобус со школьниками из Бельгии. Тогда погибли 28 человек, из них 22 ребенка. Еще более двух десятков детей были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автокатастрофа в Швейцарии. Дети: Водитель потянулся, чтобы поменять DVD на приборной доске