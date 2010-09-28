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В Польше объявлен день траура по погибшим в автокатастрофе под Берлином

28 сентября 2010 08:20
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День траура объявлен в Западно-Поморском воеводстве, где жили жертвы и пострадавшие страшной аварии.

Напомним, в минувшее воскресенье туристический автобус на скользкой после дождя дороге вылетел с трассы и врезался в опору моста. Погибли 13 человек, ранения получили 29. Состояние многих врачи оценивают как тяжелое. Пассажиры возвращались в Польшу из экскурсионной поездки по Испании. В Берлин в сопровождении медиков, психологов, священников и переводчиков прибыли родственники погибших для участия в процедуре опознания.

# Аварии # авто

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