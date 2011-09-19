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В Пинском районе «Форд» столкнулся с гужевой повозкой. Погибли два человека

19 сентября 2011 14:01
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Авария произошла в деревне Тростянка Пинского района.

Мужчина 1962 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Форд», совершил столкновение с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении. Извозчик (1973 г. р.) и две его родственницы (1965 и 1989 г. р.) получили очень тяжелые травмы и были госпитализированы. В больнице мужчина и женщина скончались. У девушки сломан позвоночник, она находится в критическом состоянии.

Благодаря сработавшим в машине подушкам безопасности, ни водитель «Форда», ни его пассажиры не пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает ctv.by.

Фотограф Наталья Амбражевич

Фотограф Наталья Амбражевич

Фотограф Наталья Амбражевич

Фотограф Наталья Амбражевич

# Аварии # авто # Фотофакт

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