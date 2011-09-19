В Пинском районе «Форд» столкнулся с гужевой повозкой. Погибли два человека

Авария произошла в деревне Тростянка Пинского района.

Мужчина 1962 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Форд», совершил столкновение с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении. Извозчик (1973 г. р.) и две его родственницы (1965 и 1989 г. р.) получили очень тяжелые травмы и были госпитализированы. В больнице мужчина и женщина скончались. У девушки сломан позвоночник, она находится в критическом состоянии.

Благодаря сработавшим в машине подушкам безопасности, ни водитель «Форда», ни его пассажиры не пострадали.