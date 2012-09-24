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В Осиповичском районе горел автобус. В салоне находились семь пассажиров

24 сентября 2012 12:13
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Новости Беларуси. В пятницу, 21 сентября в деревне Литвиново Осиповичского района горел пассажирский автобус.  Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия после звонка одной из пассажирок загоревшегося автобуса.

Как сообщает пресс-служба МЧС, семеро пассажиров и водитель самостоятельно покинули салон транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание произошло в момент, когда водитель развозил работников предприятия по домам. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки автобуса.

Замыкание электропроводки – наиболее распространённая причина возгораний транспорта. Напомним, в июле в час-пик на одной из улиц Бреста произошло возгорание автобуса. Водитель вовремя среагировал на задымление в салоне и открыл двери. Пассажиры вышли из автобуса. В результате происшествия никто не  пострадал.

# Пожар # авто # Фотофакт

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