В Осиповичском районе горел автобус. В салоне находились семь пассажиров

Новости Беларуси. В пятницу, 21 сентября в деревне Литвиново Осиповичского района горел пассажирский автобус. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия после звонка одной из пассажирок загоревшегося автобуса.

Как сообщает пресс-служба МЧС, семеро пассажиров и водитель самостоятельно покинули салон транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание произошло в момент, когда водитель развозил работников предприятия по домам. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки автобуса.

Замыкание электропроводки – наиболее распространённая причина возгораний транспорта. Напомним, в июле в час-пик на одной из улиц Бреста произошло возгорание автобуса. Водитель вовремя среагировал на задымление в салоне и открыл двери. Пассажиры вышли из автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.