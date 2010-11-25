В Омской области рухнул вертолет Ми-8

В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области семь человек погибли и трое пострадали. Машина рухнула при заходе на посадку, от удара о землю взорвались и загорелись топливные баки.

Вертолет Новосибирского авиаремонтного завода совершал обычный коммерческий рейс между Кыштовкой и Западным Крапивино, перевозя продукты для строителей. На борту было больше полутора тонн груза и 10 человек: семеро пассажиров – 6 рабочих и представитель подрядчика – и трое членов экипажа.

Уже при посадке на площадку Западное Крапивино что-то пошло не так. Ми-8 с полутора тоннами груза приземлялся в аварийном режиме: на большой скорости вертолет врезался в землю и загорелся, спустя секунду сдетонировали полные баки с топливом. Никто из пассажиров не выжил.

Екатерина Павлова, руководитель следственного отдела Западно-сибирского Следственного управления на транспорте:

Все пассажиры погибли, 3 члена экипажа — это 2 пилота и бортмеханик, госпитализированы с различной степенью тяжести телесными повреждениями в больницу города Тары Омской области.

Основных версии трагедии три: отказ техники, человеческий фактор и погодные условия. Следователи рассчитывают на сведения, которые предоставит сам экипаж, но они пока давать показания не могут.

Губернатор Омской области Леонид Полежаев распорядился выделить материальную помощь семьям погибших.