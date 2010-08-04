В Могилевской области трактор столкнулся с туристическим автобусом: по факту аварии возбуждено уголовное дело

Автобус вез белорусских туристов домой после отдыха в Украине и двигался по намеченному маршруту в направлении города Горки. По предварительной информации, трактор с прицепом выехал на полосу встречного движения. Восстановление картины столкновения осложнено тем, что водители в больнице и пока их опросить не возможно.
Как сообщили в УВД Могилевской области, участок дороги, где случилась авария, не опасный. Покрытие было сухим и нескользким. Причиной столкновения могла стать техническая неполадка трактора.