В Могилевской области опрокинулся грузовик: водителя деблокировали спасатели

Новости Беларуси. На трассе Минск - Гомель опрокинулся грузовик. ДТП произошло 8 марта. У деревни Сычково Бобруйского района большегруз резко накренило на повороте, и он опрокинулся.
В результате рука водителя оказалась зажата между проезжей частью и кабиной.
Работники МЧС деблокировали пострадавшего при помощи специальных средств и госпитализировали в больницу Бобруйска с предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого плеча.
Причины происшествия сейчас устанавливаются.