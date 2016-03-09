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В Могилевской области опрокинулся грузовик: водителя деблокировали спасатели

09 марта 2016 08:24
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Новости Беларуси. На трассе Минск - Гомель опрокинулся грузовик. ДТП произошло 8 марта. У деревни Сычково Бобруйского района большегруз резко накренило на повороте, и он опрокинулся.

В результате рука водителя оказалась зажата между проезжей частью и кабиной.

Работники МЧС деблокировали пострадавшего при помощи специальных средств и госпитализировали в больницу Бобруйска с предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого плеча.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

# авто # Авария в Могилевской области

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