В Минском районе легковушка и грузовик в результате аварии вылетели в кювет

Новости Беларуси. На пересечении дорог водитель иномарки не уступил место большегрузу — в результате оба автомобиля оказались в кювете. Авария произошла в Минском районе около Заславля. Легковая машина была сильно повреждена. Ее водитель оказался заблокированным в собственном автомобиле.

Сотрудники МЧС спасли 26-летнего молодого человека, с многочисленными травмами он госпитализирован. Что касается водителя большегруза, он не пострадал. Причины происшествия выясняются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.