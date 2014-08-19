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В Минском районе легковушка и грузовик в результате аварии вылетели в кювет

19 августа 2014 14:46
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Новости Беларуси. На пересечении дорог водитель иномарки не уступил место большегрузу — в результате оба автомобиля оказались в кювете. Авария произошла в Минском районе около Заславля. Легковая машина была сильно повреждена. Ее водитель оказался заблокированным в собственном автомобиле.

Сотрудники МЧС спасли 26-летнего молодого человека, с многочисленными травмами он госпитализирован. Что касается водителя большегруза, он не пострадал. Причины происшествия выясняются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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