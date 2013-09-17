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  • В Минской области столкнулись грузовик и легковушка, водитель авто погиб на месте. Момент аварии был зафиксирован видеорегистратором

В Минской области столкнулись грузовик и легковушка, водитель авто погиб на месте. Момент аварии был зафиксирован видеорегистратором

17 сентября 2013 08:36
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Новости Беларуси. Всплеск аварийности на дорогах Минской области. Только за выходные в регионе произошло 13 ДТП, погибли три человека.

Печальную статистику дополнила дорожная трагедия в Пуховичском районе. Утром на трассе Минск–Гомель вблизи деревни Матарова столкнулись грузовик и легковое авто.

По предварительной информации, водитель легковушки, который двигался в направлении Гомеля, на скорости решил объехать возникшую преграду, однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате седан разлетелся на куски, передняя его часть оказалась подмята под грузовик. 

Последствия аварии зафиксированы камерой видеорегистратора одного из случайных водителей. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Тело 32-летнего мужчины из салона авто достали спасатели с помощью специального оборудования. Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Появилось видео лобового столкновения легковушки и МАЗа в Минской области. Момент аварии был зафиксирован видеорегистратором. Судя по кадрам, именно водитель легковушки выехал сначала на разделительную полосу, а после на встречную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Видеофакт

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