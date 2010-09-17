В Минской области ГАИ показала «пьяные очки»

Очки привезены из Германии, куда белорусы ездили обмениваться опытом. Немцы называют их «пьяными очками», а применяют при обучении молодых водителей или для профилактики. Существуют 4 вида очков: с «низким уровнем алкогольного опьянения» — около 0,8 промилле, затемненные сумеречные (1,3 — 1,5) и «пьяные очки ночного видения».Напоминают они горнолыжные, но в действительности являются оптическим прибором, который искажает реальность. В них трудно пройтись и совершить простейшие действия: взять ручку из чужих рук, потом поднять ее с пола, набрать номер мобильного телефона. Речь уже не идет о поездке в авто, пишет «СБ
».