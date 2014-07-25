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В Минской области автомобиль врезался в фуру. Один человек погиб, двое госпитализированы

25 июля 2014 14:47
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Новости Беларуси. Крупная авария Крупского района. На брестской трассе вблизи деревни Малое Осово легковой автомобиль врезался в фуру. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС и скорая помощь. Вероятно, водитель легковушки не справился с управлением. В результате аварии погибла пассажирка. Водитель и еще одна пассажирка - доставлены в больницу.

Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента с легкового автомобиля спасли 14-летнюю девочку. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники автоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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