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В Минской области 18-летний водитель легковушки насмерть сбил 72-летнего велосипедиста

16 сентября 2013 15:07
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе 18-летний водитель легковушки сбил велосипедиста. 72-летний пенсионер погиб на месте аварии.

Трагедия произошла в темное время суток. А велосипед, по утверждениям свидетелей автолюбителя, не был обозначен светоотражающими элементами.

А в Пристоличье 40-летний водитель-бесправник за рулем ВАЗа не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии в больнице оказался 20-летний пассажир. И водитель, и его спутник не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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