В Минске жильцы дома №4 по проспекту Рокоссовского жалуются, что ЖЭС строит парковку за их счет и без их уведомления

Площадь Минска составляет почти 350 квадратных километров. С одной стороны, много, но с другой — каждый клочок земли на вес золота. Председатель столичного ЖСПК-415, возвращаясь домой, размышляла над словами Льва Толстого, который однажды сказал: «Владение землей моей, как собственностью, есть одно из самых противоестественных преступлений...»

Надежда Санковская, председатель ЖСПК-415:

Никого не предупредили, ничего не сказали, не согласовали, выкопали яму, не понятно под что. Начали мне звонить люди, возмущаться. Я позвонила главному инженеру ЖЭС-82, спросила, кто дал указания, распоряжения. Есть, может, схема, план? На каком основании это все делается?

В общем-то, в строительстве парковок во дворах нет ничего противоестественного. А где, позвольте спросить, разместить 800.000 автомобилей, зарегистрированных в столице? Стационарных парковок, гаражей и стоянок категорически не хватает! Поэтому то там, то сям, в наших дворах, как правило, за счет зеленой зоны или детской площадки появляются заасфальтированные или забетонированные площадки. Не обошла сия судьба и жилой дом №4 по проспекту Рокоссовского... Жильцы заворчали и стали жаловаться председателю кооператива.

Жильцы дома:

Мы облагораживали двор силами молодых людей, председателя ЖСПК. А тут начинают вырывать, никого не спрашивают, все делают... Труд надо же все-таки уважать.

Мы собрали подписи жильцов, подписи ЖСПК. Было получено разрешение. Мы все посадили, облагородили, сделали за свой счет.

Надежда Васильевна согласилась с возмутителями спокойствия, ведь земля, на которой сооружалась парковка, принадлежит кооперативу.

Председатель ЖСПК и устно, и письменно просила руководство ЖЭС-82 разъяснить, что происходит?! Почему на земле кооператива кто-то самовольно строит площадку. Увы, коммунальщики молчали, как партизаны на допросе.

Надежда Васильевна, председатель кооператива:

Я написала заявление и отнесла сама в ЖРЭО. Никакого сообщения мне со ЖРЭО нет, работы приостановлены. Чем дальше закончится, не знаю.

Не выдержав атаки жильцов, Надежда Васильевна обратилась за помощью на горячую линию телеканала. И только тогда главный инженер ЖЭС снизошел до ответа...

Александр Кирдей , главный инженер ЖЭС-82:

Установка парковочных мест— разгрузка дворовых территорий, чтобы не ставили машины на зеленую зону. Предварительно проводится собрание с жильцами на обустройство дополнительных парковочных мест, согласуется схема в ЖРЭО и в администрации района.

В связи с большим количеством транспортных средств и нехваткой парковок, предусмотрено устройство дополнительных парковочных мест за счёт средств жильцов. Предварительно проводится собрание с жильцами на устройство дополнительных парковочных мест, согласовывается схема в ЖРЭО и администрации района.

Вот тебе на! Ни о каком собрании ни председатель ЖСПК, ни члены кооператива и слыхать не слышали. Руководство ЖЭС утверждает, что оно состоялось, на нем было принято решение за счет жильцов разместить во дворе дома №4 корпус 1 парковку на несколько автомобилей. Жильцы, ничего не знавшие о собрании, возмутились! Почему их не известили о собрании?

Александр Кирдей, главный инженер ЖЭС №82:

Собрание проводилось, есть договоры, которые заключены с жильцами. Ни для кого не секрет, что утром вывешиваешь объявление, а вечером его уже нет. Все на основании документов, от себя мы ничего не делаем.

После недолгих разбирательств истина открылась. Оказывается, что дом №4 и окружающий двор не весь принадлежит кооперативу. В 1981 году половину дома построили члены кооператива, а в 1982 вторую половину достроило государство. Действительно, парковочное место строится на территории кооператива, но земля не была приватизирована и является собственностью города. Иными словами, претензии членов кооператива на землю законных оснований не имели. И дело можно рассматривать в иной плоскости, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.