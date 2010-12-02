В Минске за сутки сгорели Citroen, Peugeot, Mazda, Audi, Opel

Сразу несколько возгораний легковых машин зафиксировано в Минске. Спасатели выезжали тушить Citroen C5, Peugeot 307, Mazda MPV, Audi 80, Opel Vectra.

На улице Каменногорской загорелся моторный отсек Citroen C5. У автомобиля повреждено лобовое стекло, передние колеса, капот, бампер, фары. На ул. Козыревской вспыхнул Peugeot 307. Повреждена приборная панель, салон, моторный отсек. На территории СТО по ул. Автомобилистов загорелась Mazda MPV. Очаг возгорания во всех случаях находился в моторном отсеке. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

На улице Алтайской загорелись гараж и автомобиль Audi 80, находившийся в нем. Машина сгорела полностью. Предполагаемая причина — короткое замыкание лампы освещения в гараже.

Около полудня на проспекте Независимости возгорание произошло в багажном отсеке Opel Vectra (в автомобиле было установлено газовое оборудование). Повреждены салон и багажник. По предварительной информации, водитель получил ожоги рук. Причина ЧП в данный момент выясняется, сообщает ctv.by.