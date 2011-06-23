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В Минске «Ягуар» снес столб, который накрыл несколько припаркованных автомобилей

23 июня 2011 10:08
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На улице Радужной на высокой скорости «Ягуар» врезался в осветительную мачту. Удар был такой силы, что машину отбросило на стоянку.

Там Ягуар повредил два припаркованных авто — «Фиат» и «Пежо». Упавший столб накрыл еще четыре автомобиля. Водитель и три пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности. С серьезными травмами их госпитализировали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Центрального района:
В автомобиле находились четверо молодых людей, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. В результате ДТП водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки. Двое пассажиров находятся в реанимации и девушка-пассажир находится в больнице с ушибами. По данному факту проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства аварии.

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# Аварии # авто # Фотофакт

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