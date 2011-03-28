В Минске водителей-лихачей остановили стройка и светофор

На улице Бочилы пьяный водитель «Мазды» проигнорировал допустимую скорость и врезался в «Сеат». С места происшествия водитель скрылся, но оставил главную улику — госномер. Через несколько километров второй «жертвой» лихача стал светофор.

Сергей Караченя, инспектор ДПС ГАИ Заводского района:

Пытался скрыться, но был задержан прохожими. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в крови обнаружено 2,77 промилле алкоголя.

Не стать жертвой другого горе-водителя удалось сторожу на одной из столичных строек. Мужчина успел выскочить из помещения охраны буквально за несколько секунд до того, как постройку снес многотонный МАЗ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Пострадали только припаркованные рядом автомобили.

Охранник:

Был боковой удар по моему посту и по воротам. Но все целы.