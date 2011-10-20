В Минске водитель сбил пятилетнюю девочку и коляску с грудным ребенком и скрылся с места ДТП

Авария произошла 20 октября днем на улице Чкалова.

Мать оставила детей ждать ее на улице, а сама ушла в один из магазинов. В это время автомобиль, выезжавший с тротуара задним ходом, наехал на детей. В результате ДТП младенец не пострадал, а у девочки был диагностирован ушиб мягких тканей в области таза. Госпитализация не потребовалась.

Водитель с места аварии скрылся. Несмотря на дневное время, кроме пострадавшей девочки случившегося никто не видел. Прибывшие инспекторы ГАИ выяснили у нее, что, вероятнее всего, это был джип черного или темно-синего цвета. Водитель объявлен в розыск, сообщает ctv.by.