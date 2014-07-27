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В Минске водитель «припарковался» на крыше другого автомобиля

27 июля 2014 14:05
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Новости Беларуси. Минчанин «припарковался» на крыше другого автомобиля. Необычное ДТП произошло утром 27 июля в микрорайоне Кунцевщина. По словам очевидцев, водитель легковушки не справившись с управлением, вылетел с дороги прямо на парковку. Да не просто вылетел, а как по рельсам, используя молодое деревце, на двух колесах въехал между двумя машинами. Как позже выяснилось, молодой человек был в изрядном подпитии. Водительских прав у него никогда не было. А машину он взял у отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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