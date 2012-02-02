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В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка

02 февраля 2012 10:40
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ГАИ рекомендует водителям воздержаться от поездок на своих авто. Количество аварий возросло.

Утром 2 февраля недалеко от столичного микрорайона Чижовка перевернулся грузовик, груженный алкогольными напитками. По словам водителя, его подрезали.

Машина не доехала до моста через Свислочь. На скользком асфальте железная махина выехала за разделительное ограждение и упала на бок. Ехавший вслед за грузовиком водитель иномарки не успел среагировать и врезался в грузовик. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-1

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-3

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-5

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-7

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-9

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-11

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-13

В Минске в перевернувшийся грузовик с алкоголем врезалась иномарка-15

# Аварии # авто # Фотофакт

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