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В Минске трамвай задавил женщину: погибшая, переходя пути, разговаривала по телефону

18 октября 2011 20:24
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Невнимательность пешехода привела к трагедии. Сегодня вечером на улице Бобруйской трамвай сбил женщину 1954 года рождения.

Пенсионерка переходила трамвайные пути в неположенном месте и к тому же разговаривала по телефону. Водитель уличного поезда, пыталась предупредить трагедию: она сигналила, включала фары и в конце концов резко затормозила, однако безрезультатно. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Водитель трамвая:
Женщина между колонн выскочила, по телефону разговаривала. Я начала тормозить, сигналить всем, чем можно. А даже и голову не повернула.

# Аварии # авто # Фотофакт

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