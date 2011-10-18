В Минске трамвай задавил женщину: погибшая, переходя пути, разговаривала по телефону

Невнимательность пешехода привела к трагедии. Сегодня вечером на улице Бобруйской трамвай сбил женщину 1954 года рождения.

Пенсионерка переходила трамвайные пути в неположенном месте и к тому же разговаривала по телефону. Водитель уличного поезда, пыталась предупредить трагедию: она сигналила, включала фары и в конце концов резко затормозила, однако безрезультатно. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Водитель трамвая:

Женщина между колонн выскочила, по телефону разговаривала. Я начала тормозить, сигналить всем, чем можно. А даже и голову не повернула.