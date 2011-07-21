В Минске столкнулись легковушка и пассажирский автобус: 8 человек пострадали

ДТП произошло на пересечении улиц Халтурина и Богдановича. Подъезжая к улице Богдановича, автомобиль «Мицубиши Эклипс» выехал на перекресток со второстепенной дороги и врезался автобус МАЗ, двигавшийся в направлении улицы Лукьяновича.

В итоге автобус вылетел на тротуар, протаранил забор и припаркованный автомобиль «Опель Вектра».

В результате столкновения пострадали двое мужчин, две женщины и ребенок, ехавшие в «Мицубиши», а также водитель и двое мужчин-пассажиров автобуса. Все они были доставлены в больницу. Одна из женщин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок серьезно не пострадал. Пассажиры автобуса после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По предварительным данным, владелец «Мицубиши» находился в состоянии алкогольного опьянения. Был ли именно он за рулем легковушки, будет установлено в ходе дальнейшей проверки, сообщает ctv.by.