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В Минске столкнулись автомобиль и автобус, пострадали восемь человек

21 июля 2011 19:27
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Ночью на пересечении улиц Халтурина и Богдановича автомобиль «Мицубиши» не уступил дорогу и врезался в автобус.

От столкновения тот вылетел на тротуар, протаранил забор и врезался в припаркованный по соседству автомобиль. По предварительным данным виновник ДТП, водитель «Мицубиши», находился под воздействием алкоголя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Руслан Тагиров, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В результате ДТП пострадали ехавшие в «Мицубиши» двое мужчин, две женщины и ребенок, а также водитель и двое пассажиров автобуса. Пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительным данным, владелец «Мицубиши» находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

В Минске столкнулись автомобиль и автобус

# Аварии # авто # Фотофакт

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