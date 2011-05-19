В Минске, пытаясь впечатлить прохожих, мотоциклист улетел под автобус

Молодой человек резко стартовал, когда загорелся зеленый сигнал светофора. Причем, для пущего эффекта он поставил машину на заднее колесо.

Однако горе-водитель не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся и полетел под автобус, который стоял в это время на остановке. К счастью, хозяин байка серьезно не пострадал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Судариков, водитель автобусного парка №5:

Благо, что я стоял на остановке. Не было бы меня — там на остановке стояло много народу. Что было бы дальше — один Бог знает.

Виталий Колесников, инспектор ОГАИ Фрунзенского района:

Водитель мотоцикла Honda, трогаясь со светофора, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на остановке автобус. Пострадавших нет.