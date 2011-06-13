В Минске пьяный водитель разбил три припаркованных автомобиля

Авария произошла в Минске на проспекте газеты «Звезда» вечером 11 июня. Виновник ДТП, водитель «Вольво», на большой скорости двигался в сторону проспекта Любимова. Однако не вписался в поворот и протаранил три припаркованных автомобиля.

«Вольво», совершая маневр, наскочил одним колесом на бордюрный камень. В результате этого автомобиль перевернулся на крышу, но по инерции продолжил движении. На его пути оказался «Мерседес». После столкновения с немецкой машиной «Вольво» стал на колеса и ударил «Рено». Этот автомобиль, в свою очередь, столкнулся с «Опелем».

Водителем-нарушителем оказался 34-летний житель Мозыря, в крови у которого было обнаружено около двух промилле алкоголя. Сидевший за рулем молодой человек не пострадал, однако пассажир, находившийся рядом, получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, сообщает ctv.by со ссылкой на «Телеграф».