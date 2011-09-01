В Минске пьяный водитель джипа смел три припаркованные легковушки

Крупная авария произошла рано утром 1 сентября на улице Лобанка. Водитель джипа «Вольво» на огромной скорости влетел во двор и разбил три припаркованных автомобиля.

Больше всего досталось «Ситроену» — его буквально разорвало пополам. Сам внедорожник перевернулся на крышу. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, горе-водитель и его пассажир отделались легким испугом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Водитель 1990 года рождения находился в джипе «Вольво», который, как выяснилось, принадлежит его матери. Был в состоянии алкогольного опьянения.