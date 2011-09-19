В Минске пьяный водитель джипа протаранил автомобиль и врезался в столб

ДТП произошло 17 сентября около 23.30 во Фрунзенском районе Минска.

Автомобиль «Audi Q10», за рулем которого находился водитель 1975 года рождения, ехал по улице Горецкого в направлении улицы Янковского. После того, как он врезался в «BMW», двигавшемся в попутном направлении, его вынесло в сторону тротуара, где автомобиль и врезался в осветительную мачту.

Водитель «BMW» с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой легкой степени был доставлен в больницу. Мужчина за рулем «Audi» не пострадал. По данным правоохранительных органов, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: анализ показал наличие 3,35 промилле.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ctv.by.