Прямой эфир

В Минске пьяный водитель джипа протаранил автомобиль и врезался в столб

19 сентября 2011 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ДТП произошло 17 сентября около 23.30 во Фрунзенском районе Минска.

Автомобиль «Audi Q10», за рулем которого находился водитель 1975 года рождения, ехал по улице Горецкого в направлении улицы Янковского. После того, как он врезался в «BMW», двигавшемся в попутном направлении, его вынесло в сторону тротуара, где автомобиль и врезался в осветительную мачту.

Водитель «BMW» с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой легкой степени был доставлен в больницу. Мужчина за рулем «Audi» не пострадал. По данным правоохранительных органов, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: анализ показал наличие 3,35 промилле.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ctv.by.

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2011 06:07

Ввоз в Беларусь легковых авто сократился по сравнению с первым полугодием в 50 раз

17 сентября 2011 09:40

За 40 минут на одной и той же трассе в Минской области произошли два ДТП с летальным исходом

16 сентября 2011 18:11

Засмотревшись в боковое зеркало, водитель не заметил ехавших впереди машин. Результат – 4 разбитых автомобиля