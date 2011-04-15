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В Минске пьяный водитель без водительского удостоверения, уходя от погони, заехал в реку

15 апреля 2011 09:31
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Лихач проигнорировал требование сотрудников ГАИ остановиться и увеличил скорость. Прокатиться с ветерком помешала водная преграда. В районе улицы Якубова иномарка нарушителя упала в реку.

Сам виновник вышел сухим из воды, каким-то чудом он выбрался на ходу из кабины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Косенко, начальник ГАИ Ленинского РУВД Минска:
Водитель не имеет водительского удостоверения и уже привлекался к ответственности с 2009 года в течение пяти раз.
К нему будет применена мера административного воздействия – штраф. Он уже привлекался к уголовной ответственности, поэтому в следующий раз он привлекается к административной. После этого – снова к уголовной.

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