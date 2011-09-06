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В Минске пьяный угонщик заснул в украденной машине

06 сентября 2011 18:17
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Причем, он вскрыл 6 автомобилей, а завести смог только седьмой.

Поздно вечером житель Пуховичского района возвращался домой. После того, как выпившего пассажира никто не взял в попутчики, он сам добыл транспортное средство. Под градусом угонщик не заметил, что колесо у машины спущено, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алла Голубович, пресс-офицер РУВД Фрунзенского района:
После того, как он проехал 30 км, колесо машины окончательно спустило. Ему пришлось выйти и пытаться словить попутку. Никто его не взял, тогда он залез в машину и просто от выпитого спиртного уснул. Проснулся молодой человек от того, что его разбудили сотрудники ГАИ Фрунзенского РУВД. Его доставили в РУВД, где возбудили уголовное дело по статье «угон». За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

# авто

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