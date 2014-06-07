В Минске Peugeot переехал мужчину, прилегшего на асфальт покурить

Новости России. Инцидент произошел на улице Филимонова в Минске. По словам очевидцев, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, лег на асфальт и закурил.

Sanek MSK, участник форума Onliner.by, очевидец:

Водитель белого Peugeot 407 мужчину просто не заметил и наехал на него. Из остановившегося передо мной синего Renault выбежала девушка с большой медицинской сумкой и устремилась к пострадавшему оказывать первую помощь. Сбитый мужчина подавал признаки жизни, но у него была серьезная травма головы, если судить по луже крови на асфальте.

Пострадавший в тяжёлом состоянии в больнице.