В Минске – первые аварии из-за гололеда. На Долгиновском тракте опрокинулся грузовик

Новости Беларуси. В Минске – первые аварии из-за гололеда. Утром на Долгиновском тракте опрокинулся грузовик. Водитель пытался затормозить перед светофором, но остановить машину не смог и врезался в легковушку. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат неожиданного гололеда – десятки аварий. Инспекторы ГАИ напоминают о необходимости «переобуть» свои автомобили и учитывать погодные условия при движении. А они в ближайшие дни ожидаются непростыми – прогнозируют заморозки и туманы.