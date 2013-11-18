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В Минске – первые аварии из-за гололеда. На Долгиновском тракте опрокинулся грузовик

18 ноября 2013 19:03
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Новости Беларуси. В Минске – первые аварии из-за гололеда. Утром на Долгиновском тракте опрокинулся грузовик. Водитель пытался затормозить перед  светофором, но остановить машину не смог и врезался в легковушку.  В результате  ДТП никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат неожиданного гололеда – десятки аварий. Инспекторы ГАИ напоминают о необходимости «переобуть» свои автомобили и учитывать погодные условия при движении. А они в ближайшие дни ожидаются непростыми – прогнозируют заморозки и туманы.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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