В Минске перевернулся автомобиль с пятью пьяными пассажирами

Авария произошла 12 сентября около 18.20 на проспекте Дзержинского. В салоне автомобиля «БМВ», водитель которого вблизи выезда с проспекта на МКАД не справился с управлением, находились пять человек в нетрезвом состоянии.

В результате девушка 1983 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга, а также ссадины теменной области. Еще у одной пострадавшей (1979 г. р.) диагностирован ушиб грудной клетки. Мужчина, находившийся в салоне, получил закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени и закрытый перелом левого бедра. Все пострадавшие были госпитализированы.

Еще двое пассажиров, находившиеся в салоне автомобиля, отделались легким испугом и от медицинской помощи отказались.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ctv.by.