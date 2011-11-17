В Минске один МАЗ «поцеловал» другой. Пострадали три легковушки на обочине

В результате тяжеловесы задели ещё три припаркованные у обочины легковушки. Кроме автомобилей в ДТП никто не пострадал, правда, на дороге было временно ограничено движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водители МАЗов:
- Машин понаставили, не проехать. Стали с водителем такси разъезжаться, и вот так получилось.
- Они не разошлись, а я их уже начал мести. Потому что я гружёный — 33 тонны — а это остановить просто так невозможно.
Николай Стефаненко, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района Минска:
Виноват в данном ДТП водитель второго МАЗа, гружёного. Вина его в том, что он не соблюдал безопасную дистанцию до остановившегося впереди транспортного средства.