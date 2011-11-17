В Минске один МАЗ «поцеловал» другой. Пострадали три легковушки на обочине

Новости Беларуси, Минск. Один из автомобилей МАЗ остановился на ул. Харьковской, чтобы пропустить встречное такси. А второй грузовик, груженный песком, врезался в него.

В результате тяжеловесы задели ещё три припаркованные у обочины легковушки. Кроме автомобилей в ДТП никто не пострадал, правда, на дороге было временно ограничено движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители МАЗов:

- Машин понаставили, не проехать. Стали с водителем такси разъезжаться, и вот так получилось.

- Они не разошлись, а я их уже начал мести. Потому что я гружёный — 33 тонны — а это остановить просто так невозможно.

Николай Стефаненко, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района Минска:

Виноват в данном ДТП водитель второго МАЗа, гружёного. Вина его в том, что он не соблюдал безопасную дистанцию до остановившегося впереди транспортного средства.