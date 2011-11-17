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В Минске один МАЗ «поцеловал» другой. Пострадали три легковушки на обочине

17 ноября 2011 14:04
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Новости Беларуси, Минск. Один из автомобилей МАЗ остановился на ул. Харьковской, чтобы пропустить встречное такси. А второй грузовик, груженный песком, врезался в него.

В результате тяжеловесы задели ещё три припаркованные у обочины легковушки. Кроме автомобилей в ДТП никто не пострадал, правда, на дороге было временно ограничено движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители МАЗов:
- Машин понаставили, не проехать. Стали с водителем такси разъезжаться, и вот так получилось.
- Они не разошлись, а я их уже начал мести. Потому что я гружёный — 33 тонны — а это остановить просто так невозможно.

Николай Стефаненко, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района Минска:
Виноват в данном ДТП водитель второго МАЗа, гружёного. Вина его в том, что он не соблюдал безопасную дистанцию до остановившегося впереди транспортного средства.

Фото. Авария на Харьковской

Фото. Авария на Харьковской

Фото. Авария на Харьковской

Фото. Авария на Харьковской

Фото. Авария на Харьковской

Фото. Авария на Харьковской

# Аварии # МАЗ # авто # Фотофакт

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