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В Минске на улице Якуба Коласа 39-летний водитель «Жигулей» сбил 9-летнюю девочку

15 декабря 2010 11:55
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Напротив дома № 30 на улице Коласа водитель увидел сотрудника ГАИ, который жезлом потребовал остановиться.

Мужчина решил не подчиняться, потому что управлял машиной без прав (был лишен за управление в нетрезвом состоянии). Он увеличил скорость и полетел в сторону улицы Некрасова. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 38, он наехал на девочку. Испугавшись ответственности, объехал ее и продолжал движение. В этот момент его уже преследовал экипаж ГАИ.

Водитель попытался скрыться на улице Славинского, но был задержан. В результате ДТП девочке причинены ушибы передней брюшной стенки, ушибы правого бедра, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

# Аварии # авто

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