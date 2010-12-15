В Минске на улице Якуба Коласа 39-летний водитель «Жигулей» сбил 9-летнюю девочку

Напротив дома № 30 на улице Коласа водитель увидел сотрудника ГАИ, который жезлом потребовал остановиться.

Мужчина решил не подчиняться, потому что управлял машиной без прав (был лишен за управление в нетрезвом состоянии). Он увеличил скорость и полетел в сторону улицы Некрасова. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 38, он наехал на девочку. Испугавшись ответственности, объехал ее и продолжал движение. В этот момент его уже преследовал экипаж ГАИ.

Водитель попытался скрыться на улице Славинского, но был задержан. В результате ДТП девочке причинены ушибы передней брюшной стенки, ушибы правого бедра, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».