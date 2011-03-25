В Минске на Октябрьской площади появится многоуровневый подземный паркинг

Наземная часть Октябрьской не изменится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Единственное новшество – два фонтана, которые расположатся симметрично от главного входа во Дворец Республики. Начать строительство предполагают уже в этом году.
Вячеслав Кабуткин, бурильщик строительного предприятия:
Делаться выемка до 18 метров, котлован копаться, все потом будет закрываться, как на площади Ленина. Сейчас мы проводим инженерно-геологические изыскания, то есть уровни вод, механические свойства грунтов.