В Минске на Октябрьской площади появится многоуровневый подземный паркинг

По замыслу создателей, он будет состоять из четырех уровней, на которых смогут разместиться более 600 автомобилей. На реализацию проекта предполагается потратить около 100 миллиардов рублей.

Наземная часть Октябрьской не изменится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Единственное новшество – два фонтана, которые расположатся симметрично от главного входа во Дворец Республики. Начать строительство предполагают уже в этом году.

Вячеслав Кабуткин, бурильщик строительного предприятия:

Делаться выемка до 18 метров, котлован копаться, все потом будет закрываться, как на площади Ленина. Сейчас мы проводим инженерно-геологические изыскания, то есть уровни вод, механические свойства грунтов.