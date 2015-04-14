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В Минске микроавтобус столкнулся с МАЗом, когда водитель нагнулся за сигаретами

14 апреля 2015 17:59
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Новости Беларуси. В прямом смысле пагубная привычка. Сразу три автомобиля столкнулись 14 апреля днем на Минской кольцевой в районе улицы Мазурова.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса нагнулся за упавшими сигаретами, и машину повело вправо.

Микроавтобус столкнулся с МАЗом, который ехал в соседней полосе. От удара его отбросило в стоящую у обочины иномарку. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шалай, инспектор ДПС ОГАИ РУВД Фрунзенского района:
Виновным является водитель автомашины «Фольксваген Транспортер». Штраф вплоть до лишения водительского удостоверения.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Андрей Шалай

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