В Минске микроавтобус столкнулся с МАЗом, когда водитель нагнулся за сигаретами

Новости Беларуси. В прямом смысле пагубная привычка. Сразу три автомобиля столкнулись 14 апреля днем на Минской кольцевой в районе улицы Мазурова.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса нагнулся за упавшими сигаретами, и машину повело вправо.

Микроавтобус столкнулся с МАЗом, который ехал в соседней полосе. От удара его отбросило в стоящую у обочины иномарку. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шалай, инспектор ДПС ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Виновным является водитель автомашины «Фольксваген Транспортер». Штраф вплоть до лишения водительского удостоверения.