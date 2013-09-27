В Минске легковушка не уступила дорогу мотоциклу. Байкер перелетел капот и получил перелом бедра

Новости Беларуси. Неудачное окончание мотосезона. Байкер попал под машину на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Пономаренко. По словам очевидцев, водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклисту.

Сразу после ДТП водитель вызвал «скорую» и попытался оказать первую помощь байкеру, который перелетел через капот его авто. Мотоциклиста увезли в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и перелом бедра», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причины аварии выясняются.