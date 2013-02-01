В Минске грузовик толкал по скользкой горке учебный автомобиль с инструктором и курсантом

Новости Беларуси. Авария произошла накануне на одной из столичных улиц. Правда, это ДТП попадет скорее в разряд курьезов. Все случилось на первом городском кольце, в районе перекрестка с улицей Харьковской, где дорога имеет небольшой уклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большегруз столкнулся с учебным автомобилем. По неизвестной пока причине, легковушку развернуло против движения и автопоезд буквально протолкал ее по проезжей части. При этом в автомобиле находились курсант и инструктор, был ли в кабине фуры водитель – непонятно.

Сложные погодные условия в ближайшие дни сохранятся, поэтому в дорожной милиции призывают водителей, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать необдуманных маневров.