Прямой эфир

В Минске грузовик толкал по скользкой горке учебный автомобиль с инструктором и курсантом

01 февраля 2013 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария произошла накануне на одной из столичных улиц. Правда, это ДТП попадет скорее в разряд курьезов. Все случилось на первом городском кольце, в районе перекрестка с улицей Харьковской, где дорога имеет небольшой уклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большегруз столкнулся с учебным автомобилем. По неизвестной пока причине, легковушку развернуло против движения и автопоезд буквально протолкал ее по проезжей части. При этом в автомобиле находились курсант и инструктор, был ли в кабине фуры водитель – непонятно.

Сложные погодные условия в ближайшие дни сохранятся, поэтому в дорожной милиции призывают водителей, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать необдуманных маневров.

# Аварии # Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Водители автобусов отказывались ехать по горке на улице Киселева в Минске из-за льда на дороге
01 февраля 2013 07:15

Водители автобусов отказывались ехать по горке на улице Киселева в Минске из-за льда на дороге

Серьёзная авария под Лельчицами. В столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель «Мерседеса»
31 января 2013 15:39

Серьёзная авария под Лельчицами. В столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель «Мерседеса»

Под Гродно из-за гололеда легковушка попала под колеса грузовика. 2 человека погибли на месте
31 января 2013 11:56

Под Гродно из-за гололеда легковушка попала под колеса грузовика. 2 человека погибли на месте