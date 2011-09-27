Прямой эфир

В Минске грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

27 сентября 2011 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ДТП в необычном составе произошло сегодня днём на Партизанском проспекте.

Сотрудники ГАИ остановились у машины, стоящей в неположенном месте. Пока проясняли ситуацию, на проспекте столкнулись «Газель» и «МАЗ». После чего грузовик врезался в патрульную машину, при этом щедро осыпав её щебнем из кузова. Под колёса грузовика попал также «Ситроен», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Водитель легкового автомобиля:
Подъехали сотрудники ГАИ, спрашивают, почему я тут стал. Я говорю — двигатель заклинил. И тут щебень посыпался на их машину: самосвал шёл, кузов наклонился в эту сторону.

Дмитрий Шестериков, инспектор по дознанию ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В результате происшествия, по первой информации, один из сотрудников ГАИ, находившийся в машине, получил телесные повреждения. Для дальнейшего обследования он был направлен в медицинское учреждение города Минска.

Грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

Грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

Грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

Грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

Грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

Грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

Грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
27 сентября 2011 18:46

На новых парковках в Минске вместо асфальта используется жесткая полимерная решетка

27 сентября 2011 17:16

Белорусская таможня перекрыла нелегальный канал ввоза немецких автомобилей

27 сентября 2011 12:54

В шанхайском метро столкнулись два поезда. Пострадали около 300 человек