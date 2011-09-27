В Минске грузовик смял два автомобиля, врезался в машину ГАИ и засыпал ее щебнем из кузова

ДТП в необычном составе произошло сегодня днём на Партизанском проспекте.

Сотрудники ГАИ остановились у машины, стоящей в неположенном месте. Пока проясняли ситуацию, на проспекте столкнулись «Газель» и «МАЗ». После чего грузовик врезался в патрульную машину, при этом щедро осыпав её щебнем из кузова. Под колёса грузовика попал также «Ситроен», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Водитель легкового автомобиля:

Подъехали сотрудники ГАИ, спрашивают, почему я тут стал. Я говорю — двигатель заклинил. И тут щебень посыпался на их машину: самосвал шёл, кузов наклонился в эту сторону.

Дмитрий Шестериков, инспектор по дознанию ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В результате происшествия, по первой информации, один из сотрудников ГАИ, находившийся в машине, получил телесные повреждения. Для дальнейшего обследования он был направлен в медицинское учреждение города Минска.