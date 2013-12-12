В Минске грузовик без водителя выехал на тротуар и насмерть сбил женщину

Новости Беларуси. Водитель припарковал грузовик у края проезжей части в Заводском районе, но не принял мер, исключающих его самопроизвольное движение. Через какое-то время автомобиль сдвинулся с места, выехал на тротуар и сбил двух женщин.

Одна пострадавшая отделалась ушибами. Другая – от полученных травм скончалась в реанимации.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно авария в Минской области унесла жизни четырёх человек. Авария произошла утром неподалеку от поселка Радошковичи. Фура столкнулась с двумя легковушками. В результате ДТП два водителя и два пассажира легковых автомобилей погибли на месте, ещё один пассажир доставлен в больницу (смотрите видео).