В Минске «Фольксваген» с компанией молодых людей на большой скорости влетел в бордюр, перевернулся и налетел на бабушку и маму с 2-месячным малышом в коляске

Малыша спасло то, что коляску от удара отбросило в сторону.
Точные обстоятельства ДТП выясняются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Шуканов, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:
По непонятным причинам водитель прибег к торможению. Его автомобиль занесло, он совершил наезд на бордюрный камень, затем на столб. Произошло опрокидывание. Водитель и пассажир указанной автомашины также получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.
Водитель иномарки - в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Остальным пострадавшим также оказана необходимая помощь. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Ирина Орлова, врач больницы скорой медицинской помощи:
Ребенок в состоянии средней тяжести доставлен вместе с матерью. Мать помещена в травматологическое отделение сочетанной паталогии. Ребенок – в детское нейрохирургическое отделение, где и находится сейчас с отцом. Сразу приехал отец ребенка. Состояние ребенка – средней тяжести.