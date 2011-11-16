В Минске «Фольксваген» с компанией молодых людей на большой скорости влетел в бордюр, перевернулся и налетел на бабушку и маму с 2-месячным малышом в коляске

Новости Беларуси, Минск. Пожилая женщина погибла на месте, ее дочь в тяжелом состоянии госпитализировали, ребенок - в больнице. Трагедия произошла на улице Каменногорской.

Малыша спасло то, что коляску от удара отбросило в сторону.

Точные обстоятельства ДТП выясняются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Шуканов, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

По непонятным причинам водитель прибег к торможению. Его автомобиль занесло, он совершил наезд на бордюрный камень, затем на столб. Произошло опрокидывание. Водитель и пассажир указанной автомашины также получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.

Водитель иномарки - в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Остальным пострадавшим также оказана необходимая помощь. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ирина Орлова, врач больницы скорой медицинской помощи:

Ребенок в состоянии средней тяжести доставлен вместе с матерью. Мать помещена в травматологическое отделение сочетанной паталогии. Ребенок – в детское нейрохирургическое отделение, где и находится сейчас с отцом. Сразу приехал отец ребенка. Состояние ребенка – средней тяжести.