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В Минске девушка на Kawasaki врезалась в незнакомого парня на Suzuki

08 августа 2011 12:08
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Авария произошла в ночь около 00:40 07 августа на перекрестке пр. Независимости и ул. Филимонова, девушка, находившаяся за рулем Kawasaki, врезалась в Suzuki. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу скорой помощи. Ей поставлен предварительный диагноз «переломы, черепно-мозговая травма». По словам водителя Suzuki, он ехал по проспекту (со стороны ул. Волгоградской в направлении ул. Филимонова) в третьем ряду. На перекрестке он остановился на красный свет. В следующий момент в заднюю часть его мотоцикла врезался Kawasaki.
# Аварии # авто

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