В Логойском районе иномарка не уступила дорогу мотоциклу. Мотоциклист – в реанимации

Новости Беларуси. «Короткая передышка от жары». Несмотря на предостережения синоптик, пятница в Минской области не стала самым жарким днем ​​лета. Кратковременные грозовые дожди, прошедшие в регионе немного снизили температуру воздуха. Дожди и грозы синоптик прогнозируют и на выходных.

Между тем, накануне в большинстве районов области солнце пригрело до плюс 33 градусов. Особенно сложно пришлось автолюбителям. Асфальт буквально плавился под колесами автомобилей. Не обошлось и без аварий.

Так, в Плещеницах Логойского района 27-летний водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения транспортных средств оба водителя доставлены в больницу. Мотоциклист – в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.