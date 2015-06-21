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В Лидском районе мужчину насмерть придавил собственный автомобиль

21 июня 2015 15:35
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Новости Беларуси. «Мерседес» ехал со стороны Лиды в направлении Березовки, когда на закруглении дороги вправо съехал на левую обочину и наскочил на барьерное ограждение.

В Лидском районе мужчину насмерть придавил собственный автомобиль-1

Автомобиль опрокинулся и придавил водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На неделе на Минской кольцевой произошла еще одна трагедия. В районе съезда на улицу Громова иномарка на полном ходу врезалась в поливомоечную машину дорожных служб. От удара легковушку отбросило к обочине, после чего она перевернулась на крышу.

Водитель, 24-летний парень, скончался на месте происшествия. Работникам МЧС пришлось разрезать машину, чтобы деблокировать погибшего. Помимо водителя, в легковушке также находился пассажир, его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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