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В Лидском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: никто не погиб благодаря ремням безопасности

02 марта 2015 07:44
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Новости Беларуси. ДТП, в котором чудом обошлось без жертв. В Лидском районе две семьи с детьми попали в лобовую аварию.

От трагического исхода их всех уберегли ремни безопасности.

Незначительные травмы получил 15-летний подросток — у него вывихнуто плечо. И младенец, который находился в специальном кресле. У ребенка ссадины и ушибы. Однако, учитывая возраст малыша, его на всякий случай поместили в больницу для дообследования.

Удар был такой силы, что один автомобиль превратился буквально в груду искореженного металла, а другой вылетел в кювет и перевернулся.

Сейчас все обстоятельства аварии уточняются. Известно, что один из водителей пошел на обгон, не убедившись в отсутствии встречных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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